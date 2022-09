Incivilités, mise en danger : le ras-le-bol des agents des routes

Les agents de la route sont tout le temps vulnérables face à la vitesse et aux accès de colère. La nuit, la tension monte. Ce soir-là l’autoroute A3 est coupée pour travaux, l’équipe est chargée de rouvrir la circulation, jamais assez tôt pour les plus pressés. Un peu plus loin, une voiture a forcé le passage. Aux agents de désamorcer la tension à chaque voiture. Chaque confrontation use un peu plus.