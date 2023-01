Indemnité carburant : mode d'emploi pour effectuer sa demande à partir de lundi

Une aide plus ciblée et plus efficace. Alors que la ristourne gouvernementale à la pompe a pris fin en décembre dernier, elle est remplacée par l'indemnité carburant. Une nouvelle aide qu'il sera possible de demander à compter de lundi pour les 10 millions de travailleurs français concernés par cette mesure. Pour recevoir les 100 euros prévus, il faut utiliser quotidiennement son moyen de transport - voiture électrique ou thermique ou deux roues - et en faire la demande sur le site des impôts.