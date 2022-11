Vers un "bouclier tarifaire" pour limiter le prix des billets de la SNCF ?

Clément Beaune a également évoqué la hausse des prix des péages qui doit avoir lieu en 2023 et a dit espérer qu'elle se situe en deçà de l'inflation. "Il n'y aura pas d'augmentation de 7 à 8%, ce n'est pas possible", a promis le ministre. "Ça sera une hausse plus importante certainement - parce qu'on a connu une inflation élevée - que les 2% de 2022, mais ce sera dans cette fourchette-là", soit entre 2 et 8%, a-t-il précisé. Des discussions sont actuellement en cours entre le gouvernement et les sociétés d'autoroutes, a indiqué Clément Beaune.