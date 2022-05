Innovation : ce pont mobile évite les embouteillages

La sécurité des ouvriers qui travaillent en dessous est également assurée. Ils ne risquent pas d'être percutés par un véhicule. "Tant que les voitures ne nous foncent pas dessus, ça me va. C'est la première fois que je travaille sous un pont, je ne me sens plus du tout en danger", déclare Jorge, ouvrier sur le chantier. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.