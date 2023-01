VIDÉO - Cette route recharge votre voiture électrique quand vous roulez !

Le courant arrive de cabines installées tous les 100 mètres. Sous la route, le réseau électrique est connecté aux bobines à induction installées il y a quelques mois. Il suffit ensuite de suivre les lignes bleues tracées sur le sol, et l’électricité se transmet par l’activation d’un champ électromagnétique au passage de la voiture. "Il faut bien rouler sur cette portion de route. Si le véhicule se décale et sort de cette ligne, il ne se recharge plus et ne reçoit plus d’électricité. La production s’interrompt", poursuit Francesco Bettoni.

Le président de l’autoroute espère déployer sa route sur le réseau public dès 2024. Un aéroport a déjà passé commande pour en équiper une de ses portions. Quant aux voitures, elles pourraient être commercialisées d’ici 2025.