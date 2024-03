VIDÉO - "Insupportable" : ces villages de France qui n'en peuvent plus de voir passer les poids lourds

Dans certains villages de France, les camions défilent par centaines pour éviter l'autoroute et les péages. Une situation dangereuse pour les habitants, et pour les routes. Illustration aux Abrets-en-Dauphiné, en Isère.

Il en passe tellement qu’on pourrait les compter pour s’endormir… Mais les poids-lourds défilent en pleine journée dans les villages, en faisant beaucoup de bruit. Et les habitants n’en peuvent plus. "C’est toute la semaine et ça sent mauvais. Ça devient insupportable", témoigne au micro de TF1, dans le reportage du JT visible en tête de cet article, une habitante des Abrets-en-Dauphiné (Isère). "La plupart du temps, ils accrochent les rétroviseurs des voitures qui sont garées", pointe un autre.

Les trottoirs de voies trop étroites pour ces camions en paient aussi le prix. "Les bordures du rond-point commencent à être cassées, alors qu’il a été refait il y a un an et demi, ajoute Dominique Berti, secrétaire général de la mairie de cette commune. C’est de la pierre, c’est quand même costaud." Ces dégradations coûtent en moyenne 50.000 euros par an à la municipalité.

Abrets-en-Dauphiné est loin d’être un cas isolé. "Les habitants de ma commune sont exaspérés par le passage des camions. Je veux savoir dans quelle mesure je peux interdire le transit de poids lourds", peste, par exemple, Claude Lebon, maire de Saint-Sauveur (Oise), dans les colonnes du Courrier picard.

Pourquoi autant de poids lourds dans les villages français ? Pour contourner les autoroutes, via les départementales. "Il n’y a pas d’interdiction ! Nous, avec les camions, on consomme moins et il n’y a pas de péages, donc ça nous coûte moins cher", explique à TF1 Kévin Dury, chauffeur routier économisant ainsi plusieurs dizaines d'euros par trajet.

Résultat : des ballets de 38 tonnes roulant au pas dans le centre-ville de toutes petites communes. Lesquelles disent perdre en attractivité. "Il y a des gens qui ne souhaitent plus venir aux Abrets à cause de ça, il y a trop de bouchons", indique une commerçante. "Les entreprises ne veulent pas s’installer à proximité de la commune, appuie le maire, Benjamin Gastaldello. Malheureusement, tous ces territoires se meurent petit à petit avec ça !"

Non loin d’Abrets-en-Dauphiné, le village de Chirens pense, lui, avoir trouvé la solution pour écarter le flux de camions : une route qui contournerait la commune, mais qui doit encore être validée par les services de l’État. "Ce serait vraiment un bol d’air pour nos riverains, affirme Jean-Claude-Jullin, premier adjoint au maire. On espère très fort que ce projet pourra démarrer prochainement, en 2026 peut-être." En attendant, ces villages demandent depuis des années un arrêté préfectoral pour limiter, par la loi, le passage des poids lourds. En vain, pour l’heure.