INTERVIEW - Virage du tout-électrique : les sérieuses réserves du patron de Stellantis Carlos Tavares

Pénuries de carburant dans certaines stations, flambée des prix à la pompe... La voiture thermique traverse une crise inédite. L'occasion pour le gouvernement de réaffirmer sa volonté de miser davantage sur l'électrique : "Nous assumons cet objectif de 100 % de véhicules électriques en 2035", a déclaré dimanche 16 octobre Emmanuel Macron dans les colonnes des Échos. De son côté, l'Union Européenne avait approuvé fin juin l'interdiction des véhicules neufs à moteur thermique en 2035. Un virage trop rapide aux yeux de Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, interrogé par le journaliste de TF1 Pierre Gallacio à l'occasion du Mondial de l'Auto qui se tient depuis lundi à Paris.

Le patron du groupe, qui possède notamment Peugeot, Citroën, Fiat et Chrysler, accuse les 27 d'avoir pris "la décision dogmatique d'imposer la technologie électrique", un choix derrière lequel ne se rangeaient pas les constructeurs automobiles, assure-t-il. "Ce n'est pas pragmatique, il y avait des façons plus efficaces de protéger la planète et moins coûteuses pour la société européenne", juge-t-il dans cette interview à retrouver en intégralité la vidéo en tête d'article.

Les véhicules électriques sont en effet en moyenne "400 à 500 kg plus lourds que les véhicules thermiques", constate-t-il. "Il faut poser la question aux ONG, car ce problème est connu et commenté depuis de nombreuses années. Il ne faudra donc pas nous dire dans quelques années que le véhicule électrique n'est finalement pas une bonne solution parce qu'il est trop lourd et consomme trop de ressources sur la planète", s'irrite le constructeur.