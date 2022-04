Flambée du prix du carburant : les Français toujours aussi accros à la voiture

Chloé est serveuse. Elle habite à 40 kilomètres du restaurant où elle travaille. Elle utilise sa voiture pour tous ses trajets du quotidien. Alors toutes les deux semaines, un passage à la pompe s'impose et le budget est conséquent. À la campagne, il est difficile de faire autrement. Peu de transports en commun, de moins en moins de trains et pourtant, il faut souvent faire de plus en plus de kilomètres.