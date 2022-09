"Je me bats pour " : la réouverture des petites lignes de train

On les appelle des sociétaires. Des anonymes qui financent le projet. Comme deux retraités. Dominique, ancien cheminot, a investi 200 euros. En trois ans, ils ont récolté plus de deux millions d’euros pour louer et rénover de vieux wagons. Et ils ont déjà réussi à relancer une ligne pour les trains de marchandises à Capdenac, dans le Lot. Il n’y en avait plus.