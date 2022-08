Jets privés : sont-ils vraiment plus polluants ?

De plus en plus nombreux, les voyageurs en avions privés sont-ils aussi des plus gros pollueurs ? Oui selon une étude de ONG. Un passager en avion privé émet dix fois plus de CO2 par kilomètres que sur un vol commercial, 50 fois plus qu’en prenant le train. Pour autant, à l'échelle mondiale, les vols privés ne représentent que 0,2% des émissions de gaz à effet de serre.