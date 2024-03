VIDÉO - JO de Paris : une carte interactive dévoilée pour anticiper ses déplacements

Le ministre des Transports Patrice Vergriete a annoncé ce jeudi matin sur TF1 le lancement d'un site web permettant "d'anticiper ses déplacements" pendant les JO à Paris. Une carte interactive permettra aux Parisiens et aux touristes de choisir le bon itinéraire. En matière de transports en commun, "on est parfaitement prêts" avant les Jeux, a assuré le responsable.

Une carte interactive pour gérer aux mieux ses déplacements durant les Jeux olympiques à Paris. Le ministre des Transports, Patrice Vergriete, a annoncé ce jeudi matin sur TF1 le lancement d'un site web permettant "d'anticiper" au mieux ses trajets à réaliser durant la compétition, qui aura lieu du 26 juillet au 11 août dans la capitale française. "Il faut évidemment adapter les comportements, explique le ministre. Il y aura plus de 500.000 voyageurs en plus. Un certain nombre de lignes seront saturées à certaines heures. C’est pour ça qu’on a créé ce site, pour pouvoir informer davantage la population et anticiper ces déplacements."

Le jour de la cérémonie d'ouverture très difficile dans les transports

Le prédécesseur de Patrice Vergriete, Clément Beaune, l'avait déjà annoncé il y a quelques semaines : lors des Jeux olympiques, les plans de circulation dans la ville "seront hardcore". Avec, en point d'orgue, la journée du 26 juillet, date de la cérémonie d'ouverture pharaonique prévue sur la Seine. De nombreuses perturbations sont attendues pour sécuriser les abords du fleuve qui traverse Paris. "La préfecture de police de Paris n’a pas encore totalement terminé son plan de sécurisation de la cérémonie d’ouverture des JO", précise par ailleurs le responsable, dans la matinale de TF1.

Durant le reste de la période des JO, Patrice Vergriete souhaite se montrer rassurant : "peu de stations" resteront entièrement fermées pendant l'ensemble des épreuves. Sur la carte, certaines d'entre elles sont tout de même déjà mentionnées comme non accessibles sur ce laps de temps, comme Concorde ou Tuileries, par exemple. Des opérations de montage et démontage d'installations liées aux compétitions risquent aussi de créer quelques dérangements en amont des dates officielles des JO. Sans oublier les restrictions de circulation aussi induites par l'organisation des Jeux paralympiques, quelques semaines plus tard (28 août au 8 septembre).

Un conseil pour se déplacer plus facilement durant les Jeux olympiques ? "Ressortir le vélo", enjoint Patrice Vergriete, dont l'usage sera "très libre" malgré les déviations à prendre en compte dans certains secteurs. Enfin, le ministre ne s'est pas dit inquiet par la survenue de grèves lors des JO à Paris. "Les syndicats auront tous envie de donner une belle image de la France", veut croire le ministre.