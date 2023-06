L'âge du permis de conduire va être abaissé à 17 ans dès janvier 2024, confirme Élisabeth Borne

C'est désormais confirmé : le gouvernement va abaisser à 17 ans l'âge du permis de conduire à compter de janvier 2024, a annoncé la Première ministre Elisabeth Borne lors d'un entretien avec le média en ligne Brut. "À partir de janvier 2024, on pourra passer le permis de conduire à partir de 17 ans et conduire à partir de 17 ans", au lieu de 18 ans, et ce dans les mêmes conditions qu'actuellement, a-t-elle expliqué, arguant que cette mesure serait "un vrai plus" notamment pour les jeunes en apprentissage. Elle a également indiqué que l’aide à l’obtention du permis de 500 euros pour les apprentis va être élargie aux élèves de lycée professionnel.