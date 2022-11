L'autoroute sans barrières de péage

Plus besoin de s'arrêter. Les automobilistes circulent désormais à vitesse autorisée sur l'A79. Aucune barrière sur ce tronçon qui traverse d'Est en Ouest le département de l'Allier. Mais ce vendredi matin, les automobilistes n'avaient pas vraiment idée du fonctionnement. Pourtant, le principe est simple et le but est de limiter les embouteillages lors des grands départs en vacances.