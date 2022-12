VIDÉO - La "grève de Noël" à la SNCF : vraiment une tradition ?

La grève de Noël à SNCF procure une impression de déjà-vu. Au même titre que la dinde et le sapin, le mouvement social serait-il devenu un incontournable des fêtes de fin d'année ? "J'ai travaillé trente ans à Paris. Quasiment chaque fois, aux périodes de Noël, on a des grèves", estime un usager régulier, devant la gare Montparnasse à Paris, au micro de 13H de TF1. "Dans mon imaginaire, on est tout le temps en grève ici", préfère en rire un autre.

Et pourtant, il se pourrait bien que notre mémoire nous joue des tours. "Si on revient un peu en arrière, on se rend compte qu'il y a eu deux grandes grèves à Noël. Une en 1986 et une en 2019. Il y a souvent des menaces de grève, mais de véritables mouvements, il n'y en a pas tant que ça finalement", explique Marie-Hélène Poingt, rédactrice en chef du magazine spécialisé La Vie du Rail, dans le reportage en tête d'article.