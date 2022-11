La ligne de tramway la plus longue du monde

Ici, nous sommes en Flandre, alors ici on parle le flamand. Après quelques kilomètres entre les immeubles, voici la mer. Cette immense plage, qui fait le caractère à la fois rugueux et très doux du littoral belge. L’impression étrange, c’est que le tramway roule sur le sable. À chaque passage ici, il laisse derrière lui un nuage de sable qui virevolte quelques instants avant de retomber sur les rails un peu plus loin.