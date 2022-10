La mythique 4L redémarre

La musique de la publicité pour la Renault 4, vous la connaissez sans doute si vous êtes nés dans les années 60. Au micro, Michel Fugain chante les louanges de la petite 4L, qui a tout d'une grande. En 30 ans de carrière et plus de huit millions de modèles vendus, elle s'impose comme la voiture française la plus populaire de l'époque.