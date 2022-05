La semaine de quatre jours : une solution pour économiser du carburant

Dans une savonnerie, quatre des quatorze salariés travaillent eux aussi quatre jours par semaine. Les journées sont plus denses. Ils ne déjeunent plus chez eux, mais au travail et parcourent beaucoup moins de kilomètres. Franck, par exemple, économise un plein d’une centaine d’euros par mois. “Je fais mes courses avec ce qui est économisé d’un côté. On essaie de pallier toutes les augmentations, que ce soit le carburant, que ce soit l'énergie et l'électricité, que ce soit l’alimentaire” confie-t-il.