Elle fête ses 50 ans : 5 choses à savoir sur la mythique R5, qui va bientôt renaître

Lorsque Renault lance la R5 en janvier 1972, elle est supposée remplacer la très populaire 4L, et conquérir le marché des jeunes et d'une catégorie en forte croissance : les femmes actives. Dans sa publicité télé, la petite nouvelle est introduite auprès des Français sous la forme d'un personnage de dessin animé, féminin, énergique, économe et malin. Près de 40 ans après l'interruption de sa production, la Renault 5 habite toujours la mémoire des Français, notamment ceux - les jeunes d'alors - dont elle fut la première voiture. "J'ai appris à conduire sur une R5", songe un visiteur du Salon Rétromobile interrogé par TF1. "Pour un budget pas très élevé", se souvient un autre, "on pouvait avoir un véhicule qui dépannait, et sortir avec les copains et copines".