Le marché automobile au point mort

Il n'y a qu'à observer les files de voitures dans les embouteillages lillois pour le constater. Les véhicules neufs se font de plus en plus rares. Ils sont même devenus inaccessibles. En avril, leurs ventes ont baissé de près de 22%. Alors Benjamin Delporte, garagiste ambulant, intervient désormais sur des très vieilles voitures qui représentent la moitié de son activité. Ses clients privilégient bien plus l'entretien que le remplacement.