Le permis de conduire fête ses 100 ans

A l'heure des voitures hybrides ou électriques, à boîte automatique ou manuelle, passer son permis aujourd'hui n'est plus aussi facile. Mais parfois, ces voitures plus perfectionnées peuvent aussi être des alliées. Pour le jour J des examens pour le permis, à chacun son anecdote autour du fameux petit papier rose. C'est un petit papier avec lequel on peut partager notre vie des décennies. Un élixir de jouvence pour Patrick qui a le même permis depuis 58 ans. Son permis a même un pouvoir magique : il multiplie les points. En effet, depuis 30 ans, compter les points est devenu un sport national. Le fameux papier rose peut aussi être un passeport indispensable pour trouver l'âme-sœur.