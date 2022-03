Le plus haut train à crémaillère de France se rénove

Pour le personnel, comme Lionel Million, chef d’atelier et conducteur depuis 30 ans, il est temps de découvrir cette machine. Selon Damien Girardier, directeur d’exploitation, "l’idée est d’amener plus de confort, d’allier la tradition et la modernité". Après Marie, les trois autres trains Jeanne, Anne et Marguerite sont attendus en Haute-Savoie. Leur mise en service avec des passagers est prévue pour le mois prochain.