Prix des voitures neuves : jusqu'à 1850 euros de plus sur certains modèles

Vous envisagez d'acheter une voiture neuve ? Deux informations vont sans doute vous contrarier. Les derniers modèles sont à la fois plus rares et plus chers. Les prix ont augmenté de plusieurs centaines d'euros depuis le début de l'année.

En cause : la guerre en Ukraine et la pénurie de semi-conducteurs dans le monde. Cette dernière crise du manque de composés électroniques touche tous les constructeurs, dont Renault qui a fermé temporairement plusieurs usines, dont son usine de Douai dans les Hauts-de-France depuis lundi et jusqu'au 14 avril.