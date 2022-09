Le succès débridé des voitures sans permis

Elles ne roulent qu'à 45 km/h, mais sur la route, elles ont fière allure. Avec leur look de petite citadine, elles séduisent de nouveaux conducteurs. Des seniors, mais surtout des adolescents, comme Oleg Le Proust, âgé de 17 ans. Plus de 16 000 voitures sans permis sont vendues chaque année en France et la moitié est achetée par des parents, qui les juge plus sûres qu'un scooter. Il faut 14 000 euros tout de même, pour ce modèle d'occasion sans permis, mais pas sans option.