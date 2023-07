VIDÉO - Le trolleybus a 80 ans : un moyen de transport bientôt de retour dans les grandes villes ?

Séduites par ses qualités, plusieurs villes dans le monde comme à Marrakech ont continué à créer de nouvelles lignes. La raison ? Ce mode de transport, s'il est perçu comme une solution complexe à cause des infrastructures qu'il requiert, reste plus économique et plus écologique : selon la longueur, un trolley coûte entre 800 000 et 1,2 million d’euros, contre 3 à 4 millions pour un tramway, le déploiement des lignes aériennes revenant à 600 000 euros par km, explique-t-on à Marseille. Nancy (Meurthe-et-Moselle) franchira le pas dès l'année prochaine. Inauguré par Bernadette Chirac en décembre 2000, le TVR (transport sur voie réservée) de Bombardier sera remplacé en septembre 2024 par un trolleybus biarticulé.