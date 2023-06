Les auto-écoles saluent l'annonce du permis de conduire dès 17 ans

Depuis plusieurs jours déjà, le gouvernement y réfléchissait. Il a finalement franchi le pas : la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce mardi 20 juin sur le média en ligne Brut que les jeunes pourront désormais prendre le volant seuls dès 17 ans. "À partir de janvier 2024, on pourra passer le permis de conduire à partir de 17 ans et conduire à partir de 17 ans", au lieu de 18 ans, a-t-elle indiqué. Une annonce saluée par le réseau École de conduite française (ECF), qui réitère dans un communiqué "son soutien sans faille à ce projet".

Le groupe d'auto-écoles, qui rassemble 1200 d'entre elles, estime ainsi que l'abaissement de l'âge du passage du permis de conduire à 17 ans "permet aux jeunes d’accéder plus vite à la mobilité, et donc à l’autonomie, l’emploi". Toutefois, il note que "le taux d’accidentologie des 18-25 ans (est) particulièrement élevé". Pour cause, les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 18 à 24 ans. Pour réduire ce risque, celle qui se présente comme "la première organisation européenne d’éducation et de formation aux permis de conduire" souhaite "rendre obligatoire la formation post-permis".