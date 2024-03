Les contrôleurs SNCF sont-ils incités financièrement à verbaliser ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, une question sur les primes que les contrôleurs SNCF touchent lorsqu'ils dressent une amende. Thierry Coiffier livre son éclairage sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Les contrôleurs SNCF sont-ils incités financièrement à verbaliser ?

En octobre et décembre derniers, nous avions évoqué le cas de deux téléspectateurs surpris de l’intransigeance des contrôleurs de la SNCF. Tous deux avaient commis une erreur. L’un sur le nom inscrit sur le billet, l’autre sur la gare de destination. Sanction immédiate et amende salée dans les deux cas. On avait alors découvert qu’un système d’incitation existait pour les contrôleurs de la SNCF. En clair, plus ils verbalisent, plus ils touchent de commission.

Il y a un barème très précis qui existe. Exemples : un client sans billet se signale au contrôleur. Ce dernier touche 4% du montant de l’infraction. Une amende est dressée après un contrôle, le client paie sur place : là, il y a une commission de 10%. Pour une amende de 200 euros, c’est 20 euros dans la poche du contrôleur. Dans les TGV, avec les nouveaux portiques et les contrôles à l’embarquement, ce système a des conséquences limitées, mais en revanche, sur les TER ou les Intercités, les effets de cette politique du chiffre sont particulièrement perceptibles.

Nous avons contacté la SNCF. "La fraude représente 200 millions d’euros par an de manque à gagner pour l’entreprise, c’est l’équivalent de 25 TER neufs", nous précise le service Relations Médias de la compagnie ferroviaire. "C’est donc un chantier prioritaire. Il est donc naturel qu’il y ait des incitations pour les équipes à atteindre nos objectifs", poursuit la SNCF. "En revanche, ces commissions ne représentent qu’une part marginale/minime de la rémunération d’un chef de bord. Quelques dizaines d'euros par mois pour un chef de bord TGV ou TER. Cette part peut être plus importante pour les quelques équipes quasiment dédiées à la lutte anti-fraude, par exemple sur le réseau lle-de-France", affirme la SNCF.

Mais un salarié de l’entreprise qui témoigne dans le quotidien Aujourd’hui en France-Le Parisien parle d’un gain de plusieurs centaines d’euros par mois pour des contrôleurs sur les TER et les Transiliens. Il faut donc particulièrement être vigilant quand vous voyagez :

- Les billets sont nominatifs, il vous faut donc absolument être en possession d’une pièce d’identité. La carte vitale n’est pas acceptée, de même que les scans de votre passeport ou carte d’identité.

- Vous ne pouvez pas non plus voyager avec un billet qui n’est pas à votre nom, attention en cas de surprise à votre bien-aimé(e).

- Vous ne pouvez pas changer de place avec un autre voyageur.

- Vous devez voyager dans le train correspondant au billet que vous avez acheté, par à une autre heure, pas à une autre date

- Fumer sur le quai est interdit, amende encourue 68 euros

