Que risquent les cyclistes qui grillent un feu rouge ou prennent un sens interdit ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, une question sur les règles à respecter lorsqu'on circule à vélo. Thierry Coiffier y répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Quelles sont les règles à respecter quand on circule à vélo ?

Voici quelques rappels utiles. Les cyclistes n’ont pas le droit de passer au feu rouge. Sauf si un panneau les y autorise, un triangle renversé avec un petit vélo jaune apposé sur le feu. La flèche indique la direction que peuvent prendre les cyclistes pour "brûler" le feu rouge. De même, les cyclistes n’ont pas le droit de prendre un sens interdit, sauf si c’est expressément autorisé par un panonceau.

S’ils ne respectent pas ces règles, les cyclistes peuvent-ils perdre des points ? Non, mais ils risquent des amendes : 135 euros, par exemple, pour le non-respect d’un feu rouge ou un sens interdit. Attention, pour des infractions particulièrement graves (délit de fuite, conduite en état d’ivresse), vous pouvez quand même être condamné à une suspension, voire une annulation de votre permis de conduire si vous les commettez à vélo.

Concernant les pistes cyclables maintenant, est-il obligatoire de les emprunter quand on est à vélo ? S’il y a un panneau rond à l’entrée de la piste cyclable, dans ce cas, c’est obligatoire. En revanche, s’il est carré, ce n’est que conseillé. On rappelle que circuler sur ces pistes cyclables ne dispense pas de respecter le Code de la route. N’oubliez pas non plus qu’il est interdit de circuler sur les trottoirs ou d’emprunter un passage piéton. Si vous voulez le faire, il faut descendre de votre vélo, tout cela pour la sécurité des piétons évidemment.

Hors agglomération, on voit souvent des cyclistes rouler côte à côte, en ont-ils le droit ? S’il n’y a personne sur la route, pas de voiture, oui, tout à fait. En revanche, dès qu’une voiture se présente derrière les cyclistes, ils doivent se ranger, se remettre en file indienne pour faciliter le dépassement.

Attention, quand vous doublez un vélo alors que vous êtes en voiture, il faut une distance d’au moins 1 mètre si vous êtes en agglomération, et au moins 1,5 mètre quand on est hors agglomération.

À propos des casques, quelles sont les obligations ? Le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, les chocs à la tête peuvent être très graves pour les enfants, accessoirement, c'est 135 euros d’amende pour les parents. Pour les adultes, ce n’est pas obligatoire, mais conseillé. En ce qui concerne les casques audio, là en revanche, c’est totalement interdit.

