Les retards de train toujours plus importants : comment l'expliquer ?

Côté ciel, les avions non plus n’ont pas été à l’heure. Cette fois, l’explication réside dans le manque de personnel. Les compagnies étaient en sous-effectif. On est passé de 15,4% de retard à 28,1% pour les moyen-courriers, soit plus d’un vol sur quatre. Mais certains voyageurs se consolent avec cette bonne nouvelle : pour les trains, un retard de plus de 30 minutes génère systématiquement une compensation. "Un bon d'achat de 21,40 euros. C'est mieux que rien", se réjouit une voyageuse qui accuse un retard. À la bonne heure, Pascaline paiera moins cher son prochain billet.