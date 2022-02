Les voitures de plus de 15 ans ont la cote

Dans ce garage d'occasion, les clients ne manquent pas. Stéphane Liget, le responsable, n'a presque plus de voitures en stock. Pour contenter ses clients, il n'hésite plus à aller chercher de vieilles occasions. "Aujourd'hui, il n'y a pas le choix, on n'en a pas. Le problème, c'est que les prix flambent", explique-t-il.