VIDÉO - Les voyageurs en colère après les débuts chaotiques du RER à Strasbourg

"Voyager en grand". Le slogan est aguicheur mais la promesse semble difficile à tenir. En quatre semaines, le premier RER hors de l'Ile-de-France est devenu le cauchemar des voyageurs. "C’est un petit peu compliqué de trouver une place assise et des fois même de rentrer dans le train", affirme une voyageuse.

Les trains sont bondés, retardés ou même annulés. Émilie et sa maman sont désormais obligées de prendre la voiture dès 6h chaque matin pour trouver la gare et le bon train. "Le train qu’elle prenait habituellement a été supprimé ou décalé et là, on est obligées de faire aller-retour 30 kilomètres par jour", explique la mère d’Émilie. "Si j'allais à ma gare habituelle, les trains arriveraient une demi-heure en avance, ce qui fait que c’est quand même extrêmement tôt par rapport aux horaires du lycée", ajoute Émilie.