Ligne SNCF Limoges-Paris : pourquoi les voyageurs manifestent leur mécontentement

À l'heure où l'on trouve son train, ils investissent la guerre pour marquer leur mécontentement. Jusqu'à présent, il y avait le matin pour Paris un train direct toutes les heures. Désormais, il n'y en a plus aucun entre 5h30 et 9h. Seule solution, emprunter des trains express régionaux, par Poitiers (Vienne), notamment, en mettant plus de temps.