VIDÉO - "S'il n'y a pas de place, on se met dans les toilettes" : la galère des usagers de la ligne TER reliant Arcachon à Bordeaux

Comme en région parisienne, les voyageurs sont contraints, bien souvent, de laisser passer des trains avant de pouvoir espérer rejoindre leur destination. "Ça peut arriver, effectivement, confirme un voyageur, béret basque vissé sur la tête. On laisse passer une rame et puis on arrive au retard au travail." Dans le meilleur des cas, car il arrive parfois que le suivant soit tout aussi bondé.

Autre difficulté à bord de ces trains régionaux, la cohabitation entre piétons et cyclistes. Bien souvent, il n’y a pas de wagons adaptés, si bien que certains voyageurs avec un vélo envisagent de reprendre leur voiture. C’est le cas de Yacine, il a encore dû laisser passer un train ce matin. "Par souci écologique, j’essaie de ne pas prendre ma bagnole et d’utiliser les transports en commun. Mais je vais peut-être reprendre ma voiture. Là, ce n’est pas possible", explique le jeune homme.