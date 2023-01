Location longue durée : opter pour une voiture d'occasion est-il une bonne affaire ?

Il faut dire que les véhicules dits reconditionnés, loués par les concessionnaires, ont de faibles kilométrages : entre 10.000 et 40.000 km et que leur prix est plus intéressant que les modèles neufs. Une tendance que laquelle Matthieu Lafont a surfé. En 2016, il a créé son site Internet de location de voitures d'occasion qui connaît aujourd'hui un grand succès. En 2022, les professionnels ont enregistré plus de 180.000 transactions de location d'occasion. Mais attention, le leasing est un engagement sur la durée. Alors, mieux vaut bien lire les conditions du contrat avant de signer.