VIDÉO - Lyon : pourquoi cette portion d'autoroute est limitée à 50 km/h

Aux portes de Lyon, entre Ternay et Feyzin, l'autoroute A7 est limitée à 50 km/h. Une restriction instaurée de 7h à 9h30, en semaine, et qui est liée à la création d'une voie de covoiturage. Mais certains automobilistes critiquent ce dispositif.

Le partage de la route n'est pas facile à accepter pour certains. Depuis le 20 mars dernier, une portion de l'autoroute A7, entre Terney et Feyzin, aux portes de Lyon, est limitée à 50 km/h. Sur huit kilomètres, de 7h à 9h30, en semaine, les automobilistes sont appelés à lever le pied.

Fluidifier le trafic

Mais après une semaine de mise en place, la restriction divise parmi les usagers de la route, interrogés par TF1 dans la vidéo en tête de cet article. "Une autoroute trois voies, 50 km/h, c'est pas possible", juge un conducteur. "Ça fout les b**** quand on conduit, mais bon, il faut bien faire un petit effort à un moment", reconnaît un autre tandis qu'une autre salue l'initiative. "Étant donné qu'il y a des gens qui roulent toujours comme des fous, ça limite un petit peu les dégâts", estime-t-elle.

Cette vitesse abaissée est couplée à la mise en place d'une voie réservée au covoiturage. Tandis que la voie de gauche, signalée par un losange, est dédiée aux personnes qui partagent leur véhicule, les deux autres voies sont accessibles à tous, sous contrainte de la limitation de vitesse. Ce nouveau dispositif permet de réduire le nombre de voitures sur la voie de covoiturage tout en diminuant les différences de vitesse entre cette dernière, généralement fluide, et les voies plus embouteillées. Les aménagements, financés par l'État, s'inscrivent dans le plan d'amélioration des mobilités entre Saint-Etienne et Lyon.

Mais cette nouvelle restriction de vitesse s'ajoute à des limitations déjà mises en place, en amont de cette portion, à 110 km/h, 90 km/h et 70 km/h. À voir donc si la mesure va permettre de fluidifier le trafic aux heures de pointe, alors que 100.000 véhicules circulent aujourd'hui chaque jour sur l'A7. Ce qui est encore une expérimentation doit durer deux ans. Un bilan doit ensuite être fait pour déterminer si le dispositif est utile ou non.