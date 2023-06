VIDÉO - Livraison de voitures : neuves ou d'occasion, pourquoi c'est toujours aussi long

Une pénurie cette fois, de conducteurs de camions porte-voitures. En France, il en manque plus de 400. Beaucoup ont quitté la profession pendant la crise du Covid et ils ne sont pas faciles à remplacer. Les concessions tentent de trouver des alternatives, quitte à aller chercher les véhicules un par un. Une solution temporaire qui coûte cher à Hussein El Fakih, concessionnaire chez Renault Dacia, 800 euros de plus par voiture. La situation risque de mettre du temps à s'améliorer. Il faut compter un an et demi pour former un nouveau conducteur de porte-voiture.