VIDÉO - Mesures du 1er janvier : 100 euros pour se convertir au covoiturage

Cette offre du gouvernement vise principalement à encourager les courts trajets du quotidien, ceux qui saturent le plus le trafic et l'atmosphère des agglomérations. La prime est en fait perçue par les plateformes, qui la reversent ensuite aux utilisateurs. 25 euros lors du premier trajet, puis l'intégralité de la somme au bout du 10ᵉ trajet, et sous trois mois. Des modalités pour s'assurer d'une pratique du covoiturage effective et répétée.

Claire a le profil idéal, et fait déjà partie des convaincus : "c'est une très bonne chose que je puisse covoiturer tous les jours (...), et éviter les frais, mais aussi limiter notre impact sur l'environnement". L'objectif du gouvernement est de tripler le nombre de covoiturages, pour atteindre trois millions de trajets partagés par jour.