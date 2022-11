"J'ai entendu le message des voyageurs" : Jean Castex dévoile sa feuille de route à la tête de la RATP

Les promesses de Jean Castex. Fraichement nommé à la tête de la RATP, l'ancien Premier ministre veut "faire mieux", et en particulier rétablir un service de qualité dans un climat social apaisé. Ses défis ? "La ponctualité, la sécurité, la propreté, la qualité de l'information… Ce sont pour moi les missions premières du service public de transport", a assuré au Parisien Jean Castex.

Outre un effort sur la ligne B du RER, la plus irrégulière du réseau francilien, ses priorités, dit-il, "ce sont celles des usagers, c'est-à-dire toutes les lignes de bus et de métro qui sont impactées par le problème de sous-effectif et qui devraient voir leur qualité de service progresser dans les prochains mois". "J'ai entendu le message des voyageurs et nous allons faire mieux", assure Jean Castex.