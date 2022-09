VIDÉO - Modulable et moins énergivore : découvrez "M", le TGV de demain

On l'appelle "M"... pour modulable. C'est la grande particularité de ce TGV de cinquième génération, dont un prototype était dévoilé ce vendredi sur le site Alstom de la Rochelle, et que vous pouvez découvrir dans le reportage ci-dessus. Une modularité qui sera utile "si on a besoin de rajouter un rail pour les vélos, ou un bar", explique le PDG de SNCF Voyageurs, "ou si on a besoin de faire un train seulement de seconde classe".