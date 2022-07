Mon train est supprimé à cause d'une grève, ai-je la garantie de trouver une place ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond".

Dans la vidéo ci-dessus, Garance Pardigon répond à une question liée aux vacances et aux grèves dans les transports, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Mon train est supprimé à cause de grèves : ai-je la garantie de trouver une autre place ?

Non, et c’est d’ailleurs ce qui inquiète de nombreux voyageurs, qui se plaignent sur les réseaux sociaux. Plus d’un million de billets ont déjà été réservés pour le week-end prochain, laissant peu de possibilités de report.