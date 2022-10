Les voitures chinoises à la conquête de la France : quels modèles pour quel prix ?

Les constructeurs chinois, présents en force au Mondial de l'automobile, ont dévoilé toute une flopée de véhicules destinés au marché européen, sur lequel ils projettent de plus en plus d'ambition. BYD, Great Wall Motors (GWM), Seres ou encore WEY : ces noms de marque ne vous disent probablement rien. Leur présence au salon de l’auto de Paris, ouvert depuis lundi, a justement pour but d’établir leur image de marque.