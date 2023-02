Électrique et silencieuse, cette motoneige made in France avance à pas de velours

Le seul son perceptible avec les Moon Bikes est le crissement de la neige. Après un an et demi de production, la start-up a déjà vendu mille de ces engins dans 23 pays. À Annecy (Haute-Savoie), on poursuit le développement de cette hybride, en partie scooter de neige et vélo. Un employé était à l’origine du projet et maintenant, ils sont 35 à continuer. Celui qui a tout déclenché vit désormais dans le Colorado (États-Unis).