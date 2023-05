VIDÉO - Morbihan : le mythe de la 2 CV n’a pas pris une ride

Comme un retour en arrière. Dans le Morbihan, en ce week-end de l'Ascension, il y a embouteillage de "deux deuches". Près de 3000 Citroën 2 CV ont convergé vers Plouay pour le rassemblement annuel consacré à ces voitures mythiques. Corinne et Patrice ne manquent pas un rendez-vous depuis 15 ans. Quand on aime, on ne compte pas les kilomètres, ni les deux deuches, Robert, lui, en a eu 48. "C'est la voiture dont je rêvais quand j'étais jeune et j'ai toujours eu ça. C'est la liberté la 2 CV", lance-t-il dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.