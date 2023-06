VIDÉO - "La peur de leur vie" : pourquoi près de 1800 clients portent plainte contre Renault

Sa voiture n'a pas bougé depuis 2019. Alors que Léonard part en vacances avec sa famille, le véhicule tombe brutalement en panne sur l'autoroute. "On roulait sur la voie de gauche, donc à 130 km/h, et d'un coup, des voyants qui s'allument, la voiture qui commence à brouter, on passe directement de 70 à 50 km/h, et à ce moment-là, on a une grosse frayeur, on se dit qu'il y a un gros problème", témoigne un client.

L'origine de la panne selon son garagiste, une surconsommation d'huile. Ce défaut de fabrication a été admis par le constructeur lui-même sur ce type de moteur. En Europe, 400.000 voitures en sont équipées. Des Renault, des Dacia, des Nissan et quelques Mercedes, toutes construites entre 2012 et 2016, avec un point commun, un moteur appelé 1.2 TCE.