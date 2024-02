Motos, scooters : bientôt interdits la nuit à Paris ?

Un élu parisien veut interdire les deux-roues la nuit en centre-ville. L'argument principal : la nuisance sonore. Différentes villes ont déjà mis en place des mesures similaires.

"Je veux redonner le droit au sommeil car il y a des dizaines de milliers de Parisiennes et de Parisiens qui se plaignent du bruit la nuit notamment des deux-roues motorisés thermiques et donc il faut agir", propose le conseiller (Horizons) de Paris, Pierre-Yves Bournazel.

"Je ne veux pas une écologie punitive, je veux une écologie de solutions. Donc, je propose à celles et ceux qui un deux-roues motorisé thermique, et qui doivent absolument l'utiliser après 22h, de leur doubler l'aide financière aujourd'hui accordée pour acheter un deux-roues électrique pour se déplacer ou un vélo cargo ou un vélo à assistance électrique ou non pour qu'il puisse continuer à se déplacer", détaille l'élu, dont la proposition n'a pas été validée par le Conseil de Paris mais a intéressé les membres de la majorité municipale. Cette mesure a déjà été mise en place à Madrid et dans les hypercentres de certaines villes de France comme Nantes et Orléans ou Guingamp.

