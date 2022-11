Grève : jeudi de galère dans les transports parisiens

À l'heure de pointe ce jeudi matin dans le métro parisien, il est difficile de s'extirper. Et parfois, impossible de monter. "C'est n'importe quoi, je me suis fait pousser avec la valise", se plaint une usagère. Il y a un métro sur deux seulement, et rien en dehors des heures de pointe. En tout, cinq lignes sont même fermées et plusieurs dizaines de stations aussi. Certains sont un peu déboussolés.