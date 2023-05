VIDÉO - Mulhouse : le pont de la Fonderie, drôle de star des réseaux sociaux

Un ouvrage connu et redouté qui a même ses fans sur les réseaux sociaux : près de 20.000 personnes suivent l'actualité du pont de près et ses victimes sur Facebook. Le créateur de la page souhaite rester discret, mais veut faire passer son message : "Pour une personne qui va en rigoler, et bien, il y aura une centaine, des milliers de personnes qui connaîtront le pont et qui ainsi, s'en méfieront".