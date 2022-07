Nostalgie : ils rejouent les embouteillages d'antan

Sur la route nationale 74, qui relie la Lorraine à Bourgogne vers le sud, les 2CV rattrapaient les tractions, et les plus chanceux voyageaient en décapotable. Tous sont prudents, car même sans limitation de vitesse à l'époque, les contrôles de gendarmerie étaient nombreux. Plus agréable sur la route des vacances, il y a la traditionnelle pause pique-nique. Une petite sieste s'ensuit, puis il faut déjà reprendre le volant pour dévaler les 600 km jusqu'à la mer.