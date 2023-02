VIDÉO - Nouveau TGV : que peut-on attendre du train du futur ?

L'intérieur des voitures sera révélé dans un an. Pour l'instant, on sait seulement à quoi ressembleront les sièges. Ils seront plus fins, et supposément plus confortables. Dans la cabine, on trouve moins de boutons, mais plus d'écrans qu'avant. Le TGV M embarquera 140 passagers de plus que l'ancien, tout en consommant 20 % d'électricité en moins, grâce à son nouveau nez aérodynamique.