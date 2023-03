Trottinettes électriques : faut-il rendre le casque obligatoire ?

En attendant, chacun fait comme il le sent. "J'ai tendance à ne pas le mettre, je le mets dans les lieux à risque", explique une utilisatrice dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "J'ai eu trop d'accident pour ne pas le mettre", explique une autre.

Selon une étude réalisée en 2020 pour la Fédération française de l’assurance, seul un loueur sur dix porte un casque, tandis que 86% des propriétaires de trottinette en mettent un. Dans un rapport publié en novembre 2022, l’Académie nationale de médecine estimait de son côté qu'"une réglementation tardive par rapport aux avancées technologiques, et médiocrement observée par les usagers, ajoutée à un environnement souvent mal adapté", a rendu le développement des trottinettes électriques "chaotique et source d’une accidentalité croissante". Or, les lésions affectant l’extrémité crânio-faciale font partie des blessures fréquentes, avec celles concernant les membres, plus particulièrement le membre supérieur. Plus en détail, le crâne est atteint dans 74% des accidents de trottinette, soit plus souvent que dans les accidents de vélo, où la chute se produit latéralement (43 %).