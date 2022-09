VIDÉO - À bord du Götheborg, le plus grand voilier en bois du monde

Le port de Nice est en vue pour le Götheborg. Le plus grand voilier en bois du monde annonce son arrivée comme il y a 250 ans, par huit coups de canon qui retentissent dans la baie des Anges. "C'est un salut, preuve de courtoisie et de bonnes intentions", explique Kenan Jaouen, second capitaine, dans le reportage de TF1 visionnable en tête de cet article.

Géant des mers, le Götheborg mesure 74 mètres de long. Il est la réplique d'un vaisseau de la Compagnie des Indes suédoise du XVIIIe siècle, qui allait jusqu'en Chine chercher des denrées et produits rares à l'époque en Europe. Un navire marchand qui avait fini par couler au large de la ville de Göteborg - qui lui a donné son nom - avec sa cargaison de thé, de porcelaine, de soie et d'épices.